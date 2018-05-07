В Красноярском крае расследуют убийство 16-летнего юноши 

Правоохранители из города Ачинск Красноярского края разбираются в обстоятельствах убийства 16-летнего подростка.
Как сообщает сайт краевого управления СК РФ, речь идет об убийстве по неосторожности. Двое подростков отдыхали в дачном домике: «В отсутствие взрослых подростки обнаружили в доме незарегистрированный карабин КОК-3082 с патронами, который хранился в открытом доступе. Учащийся колледжа решил проверить не заряжено ли ружье и нажал на спусковой крючок, вследствие чего выстрел поразил его друга в брюшную полость».
Раненый ученик 9 класса скончался по пути в больницу. В отношении студента колледжа возбуждено уголовное дело по статье 109 части первой УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».