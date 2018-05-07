Ночью на Щербакова мотоциклист попал в аварию 

Минувшей ночью в Тюмени в аварии травмировался мотоциклист. ДТП произошло на улице Щербкова вчера, 6 мая, около 22 часов. Мотоциклист слишком близко подъехал к легковушке.
— Здесь столкнулись мотоцикл Honda и Nissan, — рассказала Анжела Борисова, руководитель отделения пропаганды региональной Госавтоинспекции. — По предварительным данным, мотоциклист не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной.
Управлял двухколесным транспортом — 23-летний горожанин. Он получил права на управление мотоциклом всего полгода назад. При столкновении парень получил сотрясение головного мозга.