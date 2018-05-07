В Пензенской области перевернулся «Hyundai Creta», есть пострадавшие 

В мнившее воскресенье, 6 мая, сотрудникам регионального МЧС пришлось ликвидировать последствия дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали несколько человек. Сигнал об аварии в Иссинском районе Пензенской области поступил на пульт диспетчера в 09:17 по московскому времени. На место происшествия были незамедлительно направлены спасатели.
«В Иссинском районе около центральной усадьбы с/х «Маяк» произошло ДТП с участием автомобиля марки «Hyundai Creta». Водитель мини-кроссовера не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП, к сожалению, есть пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались два человека и одна единица техники», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Количество пострадавших, а также степень тяжести полученных ими травм в управлении не уточняют. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожно аварии.