Несколько человек госпитализированы после въезда автомобиля в фасад кафе

Вечером 6 мая автомобиль протаранил фасад кафе Enzo в американском городе Мамаронек.

По данным портала местного издания mamaroneck.dailyvoice.com, три человека госпитализированы и находятся в критическом состоянии после того, как вечером 6 мая автомобиль протаранил фасад кафе Enzo в городе Мамаронек.

— Сложно об этом писать, но автомобиль протаранил стеклянный фасад от пола до потолка ресторана Enzo's на Мамаронек-авеню в Мамаронеке. Автомобиль находится внутри здания. По меньшей мере 3 человека унесли на носилках. Я не мог сказать, в каком состоянии они были, — пишет очевидец в микроблоге.

Tough to tell but a car drove through the floor-to-ceiling windows of Enzo’s Restaurant on Mamaroneck Ave in Mamaroneck. The vehicle is inside the building. At least 3 people left the scene on stretchers. I couldn’t tell what condition they were in. pic.twitter.com/9hYr7xuZhQ

— Jennifer X. Williams (@JenXperience) 7 мая 2018 г.