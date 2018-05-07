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15-летняя пассажирка получила травмы в ДТП с мотоциклом
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15-летняя пассажирка получила травмы в ДТП с мотоциклом 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
6 мая в Прикамье произошло ДТП с мотоциклом. В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка.
ДТП произошло в 20.30 на улице Ленина в селе Медянка Ординского района. 19-летний водитель мотоцикла «Восход 2М» у дома № 21 не справился с управлением. Мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка 2003 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, ей назначено амбулаторное лечение. Установлено, что молодой человек прав на управление мототранспортным средством не имеет», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
В отношении водителя составлены административные протоколы. Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.
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