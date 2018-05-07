В Ординском районе перевернулся мотоциклист

Вчера, 6 мая, в 20.30 в селе Медянка Ординского района Перского края по улице Ленина двигался мотоцикл Восход 2М под управлением местного жителя 1999 года рождения. По предварительной информации, у дома №21 водитель допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка-пассажир 2003 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, ей назначено амбулаторное лечение. Установлено, что молодой человек прав на управление мототранспортным средством не имеет. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. В отношении водителя составлены административные протоколы.