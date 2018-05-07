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В Ординском районе перевернулся мотоциклист
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В Ординском районе перевернулся мотоциклист 

Новости Перми и Пермского края 1 час назад
Фото: В-курсе.ру
Вчера, 6 мая, в 20.30 в селе Медянка Ординского района Перского края по улице Ленина двигался мотоцикл Восход 2М под управлением местного жителя 1999 года рождения. По предварительной информации, у дома №21 водитель допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочка-пассажир 2003 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, ей назначено амбулаторное лечение. Установлено, что молодой человек прав на управление мототранспортным средством не имеет. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. В отношении водителя составлены административные протоколы.
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