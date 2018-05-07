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На трассе Сургут — Салехард водителя покалечило трубами из кузова большегруза
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На трассе Сургут — Салехард водителя покалечило трубами из кузова большегруза 

ИА Север-Пресс 56 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На 351 километре дороги Сургут — Салехард, на участке граница ЯНАО — Губкинский при торможении у автомобиля КамАЗ сместились трубы, которые он вез в кузове. Трубой покалечило водителя в кабине.
По свидетельствам очевидцев, водитель смог сам выбраться из машины. Его увезли в больницу на скорой помощи. Сейчас его состояние удовлетворительное.
По информации подрядчика, обслуживающего трассу, сейчас КамАЗ стоит на половине проезжей части, установлены предупреждающие знаки. Планируется выгрузка труб из кузова, что может повлечь остановку движения на участке.
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