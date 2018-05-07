Оренбурженке грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное нарушение ПДД 

4 мая в Новосергиевском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибла 59-летняя женщина.
Инцидент произошел в 5 километрах от поселка Новосергиевка. По информации правоохранителей, 44-летняя оренбурженка, ехавшая за рулем Kia Rio, не справилась с управлением. В результате этого машина съехала в кювет и перевернулась. На месте происшествия скончалась пожилая пассажирка, пострадала еще одна 61-летняя женщина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.