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В Башкирии устанавливают личность женщины, погибшей под колесами «Форд-Фокус»
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В Башкирии устанавливают личность женщины, погибшей под колесами «Форд-Фокус» 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Смертельная авария произошла в Октябрьском в прошедшее воскресенье, 6 мая.
Улицу Космонавтов напротив дома № 65 переходила женщина, когда на нее наехал автомобиль «Форд-Фокус». Как пояснил в полиции водитель, женщина переходила оживленную трассу в неположенном месте. Спасти ее не смогли: от полученных травм она скончалась на месте.
— Женщина на вид 35–40 лет, личность погибшей устанавливается, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по МВД.
Всего за прошедшие сутки в республике произошло пять ДТП, один человек погиб, четверо пострадали.
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