В Башкирии устанавливают личность женщины, погибшей под колесами «Форд-Фокус»

Смертельная авария произошла в Октябрьском в прошедшее воскресенье, 6 мая.

Улицу Космонавтов напротив дома № 65 переходила женщина, когда на нее наехал автомобиль «Форд-Фокус». Как пояснил в полиции водитель, женщина переходила оживленную трассу в неположенном месте. Спасти ее не смогли: от полученных травм она скончалась на месте.

— Женщина на вид 35–40 лет, личность погибшей устанавливается, — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по МВД

Всего за прошедшие сутки в республике произошло пять ДТП, один человек погиб, четверо пострадали.