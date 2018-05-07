В Горном Алтае пьяный водитель вылетел с трассы

Страшная авария произошла на 46-м километре автодороги «Усть-Сема — Чемал — Куюс». Водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Spacio , не справился с управлением и на полном ходу вылетел с дороги, а после перевернулся. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудник полиции установили, что мужчина уже ранее лишенный права управления транспортным средством, был пьян.

«В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в районную больницу, госпитализация ему не потребовалась», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили дело по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

Фото: pixabay.com, пресс-служба ГУ МВД по республике Алтай.