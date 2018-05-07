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В Горном Алтае пьяный водитель вылетел с трассы
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В Горном Алтае пьяный водитель вылетел с трассы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Страшная авария произошла на 46-м километре автодороги «Усть-Сема — Чемал — Куюс». Водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla Spacio, не справился с управлением и на полном ходу вылетел с дороги, а после перевернулся. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудник полиции установили, что мужчина уже ранее лишенный права управления транспортным средством, был пьян.
«В результате ДТП водитель с полученными травмами был доставлен в районную больницу, госпитализация ему не потребовалась», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.
В настоящее время в отношении мужчины возбудили дело по ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Фото: pixabay.com, пресс-служба ГУ МВД по республике Алтай.
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