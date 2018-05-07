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Утром пензенские автомобилисты стоят в пробках на въезде в город
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Утром пензенские автомобилисты стоят в пробках на въезде в город 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
По данным сервиса Яндекс. Карты, утром в отдельных районах Пензы образовались большие пробки.
Сильно затруднено движение на въезде в город. Автомобилисты стоят на пересечении улицы Измайлова и улицы Антонова — средняя скорость движения транспортного потока на этом участке не превышает 7 км/ч. Также не удастся быстро проехать в районе пересечения улицы Измайлова и Стрельбищенской улицы.
Затруднено в утренние часы движение в районе Центрального рынка — заторы образовались на пересечении улицы Суворова и улицы Урицкого. Не удастся быстро проехать перекресток между улицей Суворова и Толстовским путепроводом. Небольшой затор образовался на улице Володарского в направлении центра — по возможности ищите пути объезда.
Пробка скопилась на улице Гагарина в направлении выезда из города — средняя скорость движения автотранспорта в районе пересечения с улицей Крупской составляет 10 км/ч.
Немного затруднено движение на пересечении улицы Карпинского и проспекта Победы.
Традиционная для утренних часов пробка образовалась на улице Терновского в сторону центра города. Затор образовался в районе пересечения с Ростовской улицей.
Небольшая пробка образовалась на улице 40 лет Октября. Автомобилисты стоят на пересечении со Львовской улицей, а средняя скорость движения составляет 7 км/ч.
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