В Красноярске сотрудникам ГИБДД выдали личные видеорегистраторы

Дорожных полицейских Красноярска оснастили личными видеорегистраторами, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Персональный прибор «Дозор» может вести непрерывную восьмичасовую съемку. Причем погодные условия никак не влияют на качество съемки. Также персональный прибор позволяет на расстоянии 12 метром идентифицировать личность.

«Весь записанный на видео материал сохраняется в архивах. Это позволяет наглядно подтвердить нарушение и избежать спорных ситуаций», — отмечают дорожные полицейские.