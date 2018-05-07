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В Красноярске сотрудникам ГИБДД выдали личные видеорегистраторы
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В Красноярске сотрудникам ГИБДД выдали личные видеорегистраторы 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Дорожных полицейских Красноярска оснастили личными видеорегистраторами, сообщили в пресс-службе ГИБДД.
Персональный прибор «Дозор» может вести непрерывную восьмичасовую съемку. Причем погодные условия никак не влияют на качество съемки. Также персональный прибор позволяет на расстоянии 12 метром идентифицировать личность.
«Весь записанный на видео материал сохраняется в архивах. Это позволяет наглядно подтвердить нарушение и избежать спорных ситуаций», — отмечают дорожные полицейские.
Кстати, сейчас в распоряжении полка ДПС находится 48 видеорегистраторов, однако к концу года оснащение планируется увеличить.
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