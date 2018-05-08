Пермские сотрудники ГИБДД присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

В Перми в преддверии 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники ГИБДД присоединились к акции «Георгиевская ленточка». В ходе нее госавтоинспекторы поздравляют водителей с наступающим праздником, вручают им георгиевские ленточки. Кроме того, они информируют о том, что символ памяти Великой Победы над фашизмом следует прикреплять с левой стороны на одежду на уровне сердца и не рекомендуется использовать ленту как украшение волос, запястий, сумок, автомобилей.

Сегодня мероприятия проходят в Ленинском и Дзержинском районах города на перекрестке улиц Спешилова и Борцов Революции, а также на улице Ленина в районе дома № 82.