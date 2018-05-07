Сотрудники ГИБДД поздравят нижегородцев с Днем Победы

Сотрудники Госавтоинспекции поздравят участников дорожного движения в Нижнем Новгороде с Днем Победы.

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

7 мая, в понедельник, в рамках акции «Георгиевская ленточка-2018» руководство региональной Госавтоинспекции совместно с благотворительным фондом «СТОП ДТП» и представителями отряда ЮИД МБОУ «Школа № 55» примут участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка-2018».

Акция проводится как дань уважения подвигам дедов и отцов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также с целью патриотического воспитания молодого поколения нашей страны.

В рамках акции ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения вручат всем водителям памятки с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам подарят световозвращающие элементы.