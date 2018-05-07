Ещё
Сотрудники ГИБДД поздравят нижегородцев с Днем Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники ГИБДД поздравят нижегородцев с Днем Победы 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Сотрудники Госавтоинспекции поздравят участников дорожного движения в Нижнем Новгороде с Днем Победы.
Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.
7 мая, в понедельник, в рамках акции «Георгиевская ленточка-2018» руководство региональной Госавтоинспекции совместно с благотворительным фондом «СТОП ДТП» и представителями отряда ЮИД МБОУ «Школа № 55» примут участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка-2018».
Акция проводится как дань уважения подвигам дедов и отцов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также с целью патриотического воспитания молодого поколения нашей страны.
В рамках акции ребята из отряда юных инспекторов дорожного движения вручат всем водителям памятки с призывом строго соблюдать правила дорожного движения, а пешеходам подарят световозвращающие элементы.
Newsroom24: последние новости
Уголовное дело возбудили в отношении нижегородского водителя, сбившего пенсионерку Мотоциклист вылетел в кювет в Ардатовском районе Мотоциклистов-нарушителей ловят сотрудники ГИБДД в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мотоциклистам отказывают в ОСАГО5
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Водительские права начнут продлевать автоматически
Самые ожидаемые автомобили года
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение