Пробки в Москве оцениваются в четыре балла

Так, на МКАД есть затруднения в районе Северное Тушино, на развязке с Можайским шоссе, в Бирюлево Западное и на развязках с Симферопольским шоссе и трассой М4 «Дон», Лосиноостровском районе. При въезде в город есть заторы на Ленинградском, Пятницком, Новорижском, Минском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе, трассе М4 «Дон» и Октябрьском проспекте.

В пределах магистрали, основные затруднения зафиксированы на Ленинградском, Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте, Ленинском проспекте, Ломоносовском проспекте, ул. Профсоюзная, Варшавском шоссе, проспекте Андропова, Каширском шоссе, ул. Автозаводская, Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе.

Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Савеловский, Беговой, Пресненский, Даниловский.

В центре города есть затруднения на Садовом кольце в районах Мещанский, Тверской, Хамовники, Замоскворечье, Новой площади, ул. Серафимовича, Комиссариатском мосту, Садовнической, Раушской, Космодамианской набережной, Боровицкой площади, ул. Большая Бронная, Большом Путинковском пер.

По прогнозам сервиса, к 10:00 загруженность дорог в Москве составит три балла.