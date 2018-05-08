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Столичные пробки оцениваются в четыре балла
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Столичные пробки оцениваются в четыре балла 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пробки в Москве оцениваются в четыре балла, сообщается в сервисе «Яндекс. Пробки».
Так, на МКАД есть затруднения в районе Ховрино, Северное Тушино, в Бирюлево Западное и Восточное, на развязках с Симферопольским шоссе и трассой М4 «Дон», Лосиноостровском районе. При въезде в город есть заторы на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Минском, Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Носовихинском, Щелковском шоссе, трассе М4 «Дон» и Октябрьском проспекте.
В пределах магистрали, основные затруднения зафиксированы на Ленинградском, Волоколамском шоссе, Кутузовском проспекте, Ленинском проспекте, Ломоносовском проспекте, ул. Обручева, ул. Профсоюзная, проспекте Андропова, ул. Подольских Курсантов, Каширском шоссе, Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте, шоссе Энтузиастов, ул. Большая Черкизовская, Ярославском шоссе, Алтуфьевском шоссе, Дмитровском шоссе.
Третье транспортное кольцо загружено в районах Марьина Роща, Савеловский, Беговой, Пресненский, Даниловский.
В центре города есть затруднения на Садовом кольце в районах Мещанский, Тверской, Замоскворечье, Кремлевской, Москворецкой, Пречистенской набережной, ул. Новый Арбат, Скатерном пер., ул. Балчуг.
По прогнозам сервиса, к 9:00 загруженность дорог в Москве составит пять баллов.
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