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Один человек пострадал в результате ДТП в Пушкине
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Один человек пострадал в результате ДТП в Пушкине 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Пушкине на пересечении улиц Маяковская и Первомайская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузового автомобиля, в результате чего пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«В 13:10 6 мая поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля. В результате нарушения правил дорожного движения произошло боковое столкновение маршрутного такси «Газель», следовавшего по маршруту №17 (станция «Пушкино» — поселок Акулово) и грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП пострадал один человек (из них детей нет), его доставили в городскую больницу. Погибших нет», — говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что движение на автодороге не перекрывалось, а также возгорания не последовало, розлива топлива не было.
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