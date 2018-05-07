Один человек пострадал в результате ДТП в Пушкине

В подмосковном Пушкине на пересечении улиц Маяковская и Первомайская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузового автомобиля, в результате чего пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В 13:10 6 мая поступило сообщение о ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля. В результате нарушения правил дорожного движения произошло боковое столкновение маршрутного такси «Газель», следовавшего по маршруту №17 (станция «Пушкино» — поселок Акулово) и грузового автомобиля Volvo . В результате ДТП пострадал один человек (из них детей нет), его доставили в городскую больницу. Погибших нет», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что движение на автодороге не перекрывалось, а также возгорания не последовало, розлива топлива не было.