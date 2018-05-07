Во Владивостоке девочка повредила ноги на эскалаторе в торговом центре

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости . Восьмилетняя девочка повредила ноги на эскалаторе в одном из торговых центров Владивостока, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.

Как сообщается в социальных сетях, девочке в эскалаторе зажевало ноги, ей вызвали скорую. Также отмечается, что сейчас ребенок находится в больнице, ноги в гипсе.

"Медик сообщил о том, что к ним была доставлена восьмилетняя школьница, которая в одном из торговых центров города повредила ноги, находясь на эскалаторе. По данному факту проводится проверка", — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, девочка получила травму в результате неосторожного поведения на эскалаторе. Сотрудники полиции устанавливают, почему она оказалась в опасной ситуации без сопровождения взрослых, а также была ли нарушена техника безопасности в торговом центре.