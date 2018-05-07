Более пяти тысяч нарушителей. Свердловская Госавтоинспекция отчиталась об итогах рейда

Особое внимание уделялось как пешеходам-нарушителям, так и водителям транспортных средств, не предоставляющим преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах и регулируемых перекрестках. Всего пресечено 5210 нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов, которые переходили проезжую часть в не предназначенном для этого месте, также к административной ответственности привлечены 1539 водителей, не предоставивших преимущества в движении пешеходам.

Напомним, что с начала 2018 года на дорогах региона уже погибли 32 пешехода, из них 4 — на пешеходных переходах, травмы различной степени тяжести получили 200 пешеходов, 82 пешехода переходили проезжую часть по пешеходному переходу, 118 пешеходов сами нарушили Правила дорожного движения. В темное время суток погибли 22 пешехода, 71 пешеход ранен.