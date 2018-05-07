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В Саратове разыскивается опасный водитель
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В Саратове разыскивается опасный водитель 

Новости Саратова 31 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Мужчина на иномарке сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе городской ГИБДД, правонарушение произошло 30 апреля примерно в 15.50 на территории Кировского района областного центра.
Возле дома № 2А, расположенного на ул. Артиллерийская неизвестный водитель, управляя, по предварительной информации, черным автомобилем Chevrolet Lacetti без государственных номеров сбил 64-летнюю женщину.
Пенсионерка получила телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места происшествия. В настоящий момент сотрудники полиции ведут розыск водителя. Если вам что-либо известно о происшествии, вы можете позвонить по телефонам: 75-07-44, 52-47-78,74-70-53 или 02. Анонимность гарантирована!
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