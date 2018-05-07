В Саратове разыскивается опасный водитель

Мужчина на иномарке сбил пенсионерку и скрылся с места происшествия.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе городской ГИБДД , правонарушение произошло 30 апреля примерно в 15.50 на территории Кировского района областного центра.

Возле дома № 2А, расположенного на ул. Артиллерийская неизвестный водитель, управляя, по предварительной информации, черным автомобилем Chevrolet Lacetti без государственных номеров сбил 64-летнюю женщину.

Пенсионерка получила телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места происшествия. В настоящий момент сотрудники полиции ведут розыск водителя. Если вам что-либо известно о происшествии, вы можете позвонить по телефонам: 75-07-44, 52-47-78,74-70-53 или 02. Анонимность гарантирована!