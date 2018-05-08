Где посмотреть Парад Победы в Перми?

На Октябрьскую площадь 9 мая не пробиться. Как можно увидеть Парад Победы?

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, торжественное прохождение войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади в Перми можно будет посмотреть со зрительских трибун, на большом экране у Театра-Театра, а также в прямой трансляции на ТВ и в сети интернет.

Мероприятия в честь 73-й годовщины Победы в Перми начнутся в 10.00 с Парада на Октябрьской площади. В тематическом прологе, который в этом году посвящен 100-летию Красной Армии, примут участие барабанщики Пермского кадетского корпуса и сводный хор из 600 исполнителей. Торжественным маршем по Октябрьской площади наряду с военными впервые пройдут юнармейцы Прикамья, а также будет продемонстрирована новинка военной техники — бронеавтомобиль «Тигр».

Вход на площадь будет организован в пяти точках, оборудованных металлодетекторами:

— на перекрестке улицы Пушкина и Комсомольского проспекта,

— на перекрестке улицы Пермской и Комсомольского проспекта,

— на перекрестке улиц Луначарского и Куйбышева,

— на перекрестке улиц Екатерининской и Куйбышева,

— у скульптуры «Легенда о Пермском медведе» (напротив ЦУМа ).

Пропускные пункты начнут работу в 9 часов. Закрываться они будут по мере наполняемости зрительских трибун (13 тысяч зрителей).

Прямая трансляция будет идти на главной сцене на площади у Театра-Театра. После встречи участников акции «Бессмертный полк» и начнётся большой праздничный концерт.