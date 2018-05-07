Ищите пути объезда: сегодня центр Перми перекроют для репетиции парада Победы

Сегодня, 7 мая, на Октябрьской площади в центре Перми пройдет генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины Дня Победы. На время проведения репетиции движение транспорта будет перекрыто в центре города.

На время проведения репетиций на Октябрьской площади с 19:00 до 23:00 будет закрыто движение по улицам:

Екатерининской — от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;

Луначарского — от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;

Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Ленина;

Комсомольскому проспекту (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Монастырской;

Кроме того, в течение дня будет запрещена стоянка по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Екатерининской и на Октябрьской площади. На время перекрытия изменится движение общественного транспорта: автобусов № 3, 7, 10, 14, 33, 60, 68 и троллейбусов № 1, № 5.

— На период ограничения движения пассажирам общественного транспорта и автомобилистам необходимо быть более внимательными, планировать свои поездки заранее и по возможности выбирать объездные пути, — сообщили в пермской мэрии.

9 мая с самого утра будут перекрыты Октябрьская площадь и улица Ленина от Комсомольского проспекта до Театра-Театра. С 10:00 здесь начнется парад, а с 11:00 пройдет «Бессмертный полк». Дальше городские гуляния продолжатся на площади у Театра-Театра. Вечером на главной сцене пройдет концерт Ларисы Долиной. А в 23:00 горожане увидят праздничный салют.