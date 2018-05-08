В Пермь спецборотом доставили две «Волги» для участия в Параде Победы

В Пермь специальным бортом из Екатеринбурга прибыли две «Волги». Автомобили будут участвовать в Торжественном прохождении войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади 9 мая по распоряжению командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина

«Пермяки увидят автомобили во второй раз — обычно они участвуют в парадах только тех городов, где расположены штабы военных округов. Обе машины выкрашены в традиционный серый цвет — такие машины еще с 1953 года работали на парадах Победы и парадах 7 ноября в честь Октябрьской революции. В последние годы в России стали использоваться также автомобили чёрного цвета», — сообщает администрация Перми.

Напомним, Парад в Перми начнётся в 10 часов на Октябрьской площади. Военную часть предварит тематический пролог, посвященный 100-летию Красной Армии.

Посмотреть парад в прямой трансляции можно будет на главной сцене у Театра-Театра, куда переместится все действие после Октябрьской площади. Военная техника пройдёт по Комсомольскому проспекту и улице Ленина. Затем она встанет до вечера у Театра-Театра. Это будет выставка военной техники под открытым небом.