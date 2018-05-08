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В Пермь спецборотом доставили две «Волги» для участия в Параде Победы
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В Пермь спецборотом доставили две «Волги» для участия в Параде Победы 

АиФ Пермь 50 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В Пермь специальным бортом из Екатеринбурга прибыли две «Волги». Автомобили будут участвовать в Торжественном прохождении войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади 9 мая по распоряжению командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенанта Александра Лапина.
«Пермяки увидят автомобили во второй раз — обычно они участвуют в парадах только тех городов, где расположены штабы военных округов. Обе машины выкрашены в традиционный серый цвет — такие машины еще с 1953 года работали на парадах Победы и парадах 7 ноября в честь Октябрьской революции. В последние годы в России стали использоваться также автомобили чёрного цвета», — сообщает администрация Перми.
Напомним, Парад в Перми начнётся в 10 часов на Октябрьской площади. Военную часть предварит тематический пролог, посвященный 100-летию Красной Армии.
Посмотреть парад в прямой трансляции можно будет на главной сцене у Театра-Театра, куда переместится все действие после Октябрьской площади. Военная техника пройдёт по Комсомольскому проспекту и улице Ленина. Затем она встанет до вечера у Театра-Театра. Это будет выставка военной техники под открытым небом.
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