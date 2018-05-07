В Сургуте «Богдан 2110» пытался проскочить на красный и врезался в «Toyota»

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 мая в 16:55 в Сургуте на светофоре на перекрестке Тюменский тракт — поворот к пгт. Белый Яр. Водитель автомобиля « Богдан 2110 » проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с внедорожником « Toyota Hilux ». Иномарка пыталась совершить поворот. Удар пришелся на водительскую левую сторону. В результате аварии два пассажира отечественного автомобиля «Богдан 2110» получили телесные повреждения. Как отмечает окружная ГИБДД , за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Видео: К-Информ