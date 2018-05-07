В Сургуте «Богдан 2110» пытался проскочить на красный и врезался в «Toyota» 

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 мая в 16:55 в Сургуте на светофоре на перекрестке Тюменский тракт — поворот к пгт. Белый Яр.
Водитель автомобиля «Богдан 2110» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с внедорожником «Toyota Hilux». Иномарка пыталась совершить поворот. Удар пришелся на водительскую левую сторону.
В результате аварии два пассажира отечественного автомобиля «Богдан 2110» получили телесные повреждения.
Как отмечает окружная ГИБДД, за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили различные травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
Видео: К-Информ