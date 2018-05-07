В Пензенской области 30-летний водитель устроил пьяный заезд по ночному поселку

В Городищенском районе Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции задержали 30-летнего автомобилиста, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ночью на улице Строителей в поселке Чаадаевка автоинспекторы остановили автомобиль марки ВАЗ-2106. Выяснилось, что вазовской легковушкой управляет нетрезвый водитель.

«В результате освидетельствования установлено, что житель Городищенского района находился в состоянии опьянения. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту нарушения Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному взысканию, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.