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Российские беспилотники поедут по трассе М11
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Российские беспилотники поедут по трассе М11 

CarClub 2 часа назад
Фото: CarClub
Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил госкомпании «Автодор» до 30 ноября начать на пилотном участке автотрассы М11 Москва-Санкт-Петербург тестировании технологий и инфраструктуры для движения беспилотного транспорта. Об этом пишет «Интерфакс».
Госкомпания должна до 29 июня текущего года определить пилотный участок скоростной автодороги М11 Москва — Санкт-Петербург и до 30 ноября «начать тестирование технологий и инфраструктуры для движения беспилотного подключенного и электрического транспорта». Мероприятия должны осуществляться при участии Агентства стратегических инициатив и рабочей группы по разработке и реализации дорожной карты «Автонет».
В рамках проекта по развитию беспилотников в России трассу М11 адаптируют под движение машин без водителя к 2025 году. По информации РИА Новости, «Автодор» предлагает тестировать системы автономного вождения на 70-километровом участке трассы в обход Вышнего Волочка, который был открыт в 2014 году. На нем планируется открыть полосу для движения транспортных средств в так называемой беспилотной колонне, когда водитель будет находиться только в первой машине. Глава Вышневолоцкого района Тверской области Наталья Рощина подтвердила соглашение с «Автодором», но детали раскрывать не стала.
Проект будет реализовываться с помощью навигационной системы GPS/ГЛОНАСС и специальных систем контроля движения. Коммерческая эксплуатация беспилотных транспортных средств в рамках Национальной технологической инициативы должна начаться к 2025 году.
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