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Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Красноярском крае
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Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Красноярском крае 

360tv.ru 59 минут назад
Фото: 360tv.ru
Крупная авария с летальным исходом произошла накануне вечером в Красноярском крае. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, сообщили в региональном ГУ МВД России.
Последствия ДТП очевидцы засняли на видео. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте ДТП/ЧП [Красноярск].
По предварительной информации, водитель 1989 г. р., управляя автомобилем BMW, не убедился в безопасности маневра и начал обгон впереди идущего транспорта с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем СHERYTIGGO под управлением мужчины 1963 г. р.
— ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В итоге на месте от полученных травм скончались пассажиры столкнувшихся машин, водители госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
31-летний байкер погиб в лобовом столкновении с Renault на Пятницком шоссе в Подмосковье. Пассажирка мотоцикла, жена погибшего, в реанимации с тяжелыми травмами.
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