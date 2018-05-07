Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП в Красноярском крае

Крупная авария с летальным исходом произошла накануне вечером в Красноярском крае. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, сообщили в региональном ГУ МВД России.

Последствия ДТП очевидцы засняли на видео. Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте ДТП/ЧП [Красноярск].

По предварительной информации, водитель 1989 г. р., управляя автомобилем BMW , не убедился в безопасности маневра и начал обгон впереди идущего транспорта с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем СHERYTIGGO под управлением мужчины 1963 г. р.

— ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В итоге на месте от полученных травм скончались пассажиры столкнувшихся машин, водители госпитализированы с травмами разной степени тяжести.