Ребенка в Саратовской области убило током

Трагедия произошла в Балакове днем 5 мая.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, подростки играли в районе промышленной зоны.

На территории строительной компании «Балаковоспецстрой» (директор Владимир Васильев — Ред.) одного из несовершеннолетних — мальчика 14 лет неожиданно поразило электрическим током. Якобы дети прыгали с песчаной насыпи в непосредственной близости от источника тока.

Пораженного током доставили в больницу, где он в скором времени скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.