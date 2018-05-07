Ребенка в Саратовской области убило током 

Трагедия произошла в Балакове днем 5 мая.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, подростки играли в районе промышленной зоны.
На территории строительной компании «Балаковоспецстрой» (директор Владимир Васильев — Ред.) одного из несовершеннолетних — мальчика 14 лет неожиданно поразило электрическим током. Якобы дети прыгали с песчаной насыпи в непосредственной близости от источника тока.
Пораженного током доставили в больницу, где он в скором времени скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело.
На предприятии, где произошла смерть подростка, от комментариев отказались, сославшись на то, что ничего по данному факту неизвестно. Как дети оказались на территории промпредприятия, предстоит выяснить правоохранительным органам.