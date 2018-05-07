Женщина на BMW прокатилась по пешеходной аллее нового парка в Ростове 

В популярном городском паблике в социальных сетях были опубликованы фотографии машины BMW под управлением молодой девушки. Автомобиль проехался по пешеходным аллеям нового парка «Левобережный», который был открыт неделю назад, 1 мая. Возмущенным очевидцам водитель помахала ручкой. «Автохамка на BMW была замечена на пешеходной аллее нового парка на левом берегу Дона. Охрана отреагировала достаточно быстро, но, может, стоит установить ограждения? А то вслед за газоном скоро и от плитки ничего не останется», — написал автор публикации. Пользователи социальной сети отметили, что женщина явно не понимает, что делает и предложили поставить заграждения на входах.