В Красноярске сотрудники ГИБДД запускают бесплатный автобусный маршрут Победы

Ко Дню Победы сотрудники Госавтоинспекции г. Красноярска запускают автобусный маршрут Победы № 9, который будет курсировать по проспекту Красноярский рабочий и возить пассажиров бесплатно.

В честь празднования Дня Победы советского народа над фашизмом дорожные полицейские совместно с одним из красноярских автоперевозчиков решили сделать пассажирам маршрутного рейса № 9 подарок в виде бесплатного проезда. В поездке представители отряда юных инспекторов дорожного движения будут дарить георгиевские ленты взрослым пассажирам и воздушные шары детям. Полицейские зачитают письма фронтовиков и расскажут интересные факты о Великой Отечественной войне.

Сотрудники полиции приглашают представителей средств массовой информации поучаствовать в данном мероприятии, которое начнется 08.05.2018 в 11.00 на остановке общественного транспорта «Предмостная площадь» (конечная остановка — пр. Красноярский рабочий 176Ж/1).