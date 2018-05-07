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В Красноярске сотрудники ГИБДД запускают бесплатный автобусный маршрут Победы
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В Красноярске сотрудники ГИБДД запускают бесплатный автобусный маршрут Победы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Ко Дню Победы сотрудники Госавтоинспекции г. Красноярска запускают автобусный маршрут Победы № 9, который будет курсировать по проспекту Красноярский рабочий и возить пассажиров бесплатно.
В честь празднования Дня Победы советского народа над фашизмом дорожные полицейские совместно с одним из красноярских автоперевозчиков решили сделать пассажирам маршрутного рейса № 9 подарок в виде бесплатного проезда. В поездке представители отряда юных инспекторов дорожного движения будут дарить георгиевские ленты взрослым пассажирам и воздушные шары детям. Полицейские зачитают письма фронтовиков и расскажут интересные факты о Великой Отечественной войне.
Сотрудники полиции приглашают представителей средств массовой информации поучаствовать в данном мероприятии, которое начнется 08.05.2018 в 11.00 на остановке общественного транспорта «Предмостная площадь» (конечная остановка — пр. Красноярский рабочий 176Ж/1).
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