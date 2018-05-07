Иномарка на Московском проспекте в Воронеже вылетела в кювет: момент ДТП попал на видео 

Авария произошла на развороте Автомобилистка на Ford Fusion не справилась с управлением и вылетела с Московского проспекта поздним вечером воскресенья, 6 мая. ДТП произошло на развороте, момент аварии выложили в сети в группе «Аварии |ДТП |Воронежа». По словам очевидцев, за рулём иномарки была женщина. Автомобилистка не сумела сориентироваться и влетела в разворот на большой скорости, не удержала машину на дороге, снесла знак и оказалась в кювете между двумя сторонами Московского проспекта. Свидетель аварии добавил, что все живы. Корреспондент «Вести-Воронеж» выясняет подробности аварии. Екатерина Трещикова