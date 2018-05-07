Автобус в Барнауле въехал в киоск с фруктами, пострадали четыре человека

БАРНАУЛ, 7 мая. / ТАСС /. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса в Барнауле: автобус въехал в киоск с фруктами, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

ДТП произлошло в Барнауле на улице Юрина.

"По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County 1960 года рождения потерял сознание, автобус въехал в киоск с фруктами. В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", — сообщают в ведомстве.

В числе пострадавших три девушки и один мужчина. Им оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.