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Автобус в Барнауле въехал в киоск с фруктами, пострадали четыре человека
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Автобус в Барнауле въехал в киоск с фруктами, пострадали четыре человека 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 7 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП с участием маршрутного автобуса в Барнауле: автобус въехал в киоск с фруктами, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произлошло в Барнауле на улице Юрина.
"По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County 1960 года рождения потерял сознание, автобус въехал в киоск с фруктами. В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", — сообщают в ведомстве.
В числе пострадавших три девушки и один мужчина. Им оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализация не потребовалась. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
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