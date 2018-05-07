В Барнауле при въезде маршрутки в киоск с фруктами пострадали четыре человека

В Барнауле маршрутный автобус въехал в киоск с фруктами, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, инцидент произошел в 13.00 (9.00 мск) на улице Юрина в районе дома N 253 «Б».

"По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County 1960 года рождения потерял сознание. В результате транспортное средство въехало в киоск с фруктами", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадали три девушки и один мужчина. В настоящее время проводится проверка.

Ранее на востоке Грузии микроавтобус попал в ДТП, в результате чего погибли два человека и пострадали еще 17.