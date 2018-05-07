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В Барнауле при въезде маршрутки в киоск с фруктами пострадали четыре человека
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В Барнауле при въезде маршрутки в киоск с фруктами пострадали четыре человека 

Газета.Ru 1 час назад
В Барнауле маршрутный автобус въехал в киоск с фруктами, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Алтайскому краю.
Как отмечается, инцидент произошел в 13.00 (9.00 мск) на улице Юрина в районе дома N 253 «Б».
"По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County 1960 года рождения потерял сознание. В результате транспортное средство въехало в киоск с фруктами", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате инцидента пострадали три девушки и один мужчина. В настоящее время проводится проверка.
Ранее на востоке Грузии микроавтобус попал в ДТП, в результате чего погибли два человека и пострадали еще 17.
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