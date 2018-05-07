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Транспортники пожаловались на воров, которые портят рельсы в Челябинске
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Транспортники пожаловались на воров, которые портят рельсы в Челябинске 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Случаи краж болтов, которые соединяют трамвайные рельсы, участились в Челябинске, это приводит к сходу трамвайных вагонов, сообщил директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко на аппаратном совещании в городской администрации.
По словам Павлюченко, одна из краж в Металлургическом районе привела к серьёзной аварии, в результате которой движение трамваев было парализовано более десяти часов. Директор транспортного предприятия заявил, что порча рельсов могла быть делом рук нелегального перевозчика, который и ранее пытался помешать работе муниципального транспорта. Александр Павлюченко также отметил, что по фактам краж направлены заявления в полицию.
Напомним, ранее городские власти и муниципальный перевозчик обратились в суд с иском к собственнику автобуса и водителю, который работал на маршруте нелегально.
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