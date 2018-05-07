В Кабардино-Балкарии более трех тысяч жителей остались без газа

НАЛЬЧИК, 7 мая — РИА Новости . Более трех тысяч жителей двух сел в Баксанском районе Кабардино-Балкарии остались без газоснабжения из-за аварии, в результате которой был поврежден газопровод, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Нальчик».

"В связи с проведением компанией «Газпром трансгаз Ставрополь» аварийных работ временно приостановлено газоснабжение 3354 абонентов, проживающих в населенных пунктах Заюково и Кызбурун", — говорится в сообщении.

По данным компании, в результате ДТП повреждены несущие конструкции перехода газопровода-отвода. «Они, предположительно, продлятся с 8 до 20 часов понедельника», — отмечает пресс-служба.