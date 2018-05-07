В России сузят все дорожные полосы

До конца года должны одобрить проект предварительного нацстандарта «Дорожная разметка». В случае, если это произойдет, ширина дорожных полос в населенных пунктах сузится до 3-3,25 метров. На трассах полосы сократят до 3,25-3,5 метров.

Акутальняа ширина полос в России в соответствии с ГОСТами — 3,75 метра. Но в последние годы в ряде населенных пунктов происходило экспериментальное сужение полос. И это, по мнению экспертов, дало положительные результаты. Так, сужение на почти ста участках в Москве позволило увеличить их пропускную способность почти на 50%. Узкие полосы не позволяют автомобилистам идти на обгон в рамках одной полосы движения. Что снижает количество аварийных ситуаций.

Проект по изменению ширины полос разрабатывался с учетом опыта других стран. Так, полосы предложенного размера используют в Скандинавии.

Сужение полос движения позволит сделать более заметной дорожную разметку. Сейчас ширина разметки — 20 см, ее предполагается увеличить до 40-60 см. Правда, это повлечет за собой дополнительные расходы на краску.

Изменение ширины полос повлечет за собой и сужение радиуса поворота.