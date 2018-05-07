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В России сузят все дорожные полосы
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В России сузят все дорожные полосы 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
До конца года должны одобрить проект предварительного нацстандарта «Дорожная разметка». В случае, если это произойдет, ширина дорожных полос в населенных пунктах сузится до 3-3,25 метров. На трассах полосы сократят до 3,25-3,5 метров.
Акутальняа ширина полос в России в соответствии с ГОСТами — 3,75 метра. Но в последние годы в ряде населенных пунктов происходило экспериментальное сужение полос. И это, по мнению экспертов, дало положительные результаты. Так, сужение на почти ста участках в Москве позволило увеличить их пропускную способность почти на 50%. Узкие полосы не позволяют автомобилистам идти на обгон в рамках одной полосы движения. Что снижает количество аварийных ситуаций.
Проект по изменению ширины полос разрабатывался с учетом опыта других стран. Так, полосы предложенного размера используют в Скандинавии.
Сужение полос движения позволит сделать более заметной дорожную разметку. Сейчас ширина разметки — 20 см, ее предполагается увеличить до 40-60 см. Правда, это повлечет за собой дополнительные расходы на краску.
Изменение ширины полос повлечет за собой и сужение радиуса поворота.
Проект воспринимается неоднозначно. Например, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, напротив, уверен, что в этом случае количество аварий увеличится.
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