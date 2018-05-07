Более трех тысяч жителей Кабардино-Балкарии лишились газа

Два населенных пункта Заюково и Кызбурун в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики остались без газоснабжения. Причиной этому стала авария, из-за которой и был поврежден газопровод.

Сейчас, из-за проведения аварийных работу у 3354 жителей населенных пунктов района временно приостановлено газоснабжение. Всего там проживают более 17 тысяч человек. Как упреждают в компании АО «Газпром газораспределение Нальчик», несущие конструкции перехода газопровода-отвода были повреждены в результате ДТП. Работы продлятся, предварительно, до восьми часов вечера.