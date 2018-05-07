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Более трех тысяч жителей Кабардино-Балкарии лишились газа
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Более трех тысяч жителей Кабардино-Балкарии лишились газа 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Два населенных пункта Заюково и Кызбурун в Баксанском районе Кабардино-Балкарской Республики остались без газоснабжения. Причиной этому стала авария, из-за которой и был поврежден газопровод.
Сейчас, из-за проведения аварийных работу у 3354 жителей населенных пунктов района временно приостановлено газоснабжение. Всего там проживают более 17 тысяч человек. Как упреждают в компании АО «Газпром газораспределение Нальчик», несущие конструкции перехода газопровода-отвода были повреждены в результате ДТП. Работы продлятся, предварительно, до восьми часов вечера.
«ФедералПресс» напоминает, что в апреле в поселке Балезино было нарушено газоснабжение. без газа остались около восьми тысяч человек.
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