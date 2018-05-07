В Волжском маршрутка столкнулась с Lexus: в больнице два человека 

В городе-спутнике Волгограда Волжском 51-летний мужчина и 52-летняя женщина вчера, 6 мая, оказались в больнице после аварии на улице Ленина. Рано утром там столкнулись маршрутка и Lexus.
— В 6:15 58-летний водитель маршрутного такси, двигаясь по улице Ленина в сторону Заводской, на пересечении с улицей Молодогвардейцев совершил столкновение с автомобилем Lexus, за рулем которого находился 38-летний водитель, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате аварии в больницу с травмами были доставлены 51-летний и 52-летняя пассажиры «Газели».