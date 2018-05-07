Ещё
На трассе под Воронежем фура насмерть сбила пешехода
Далее:
Читайте также:
Ещё

На трассе под Воронежем фура насмерть сбила пешехода 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Личность погибшей устанавливается. Водитель большегрузного автомобиля MAN сбил женщину на 486 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе в 1:00 воскресенья, 6 мая. Пешеход скончалась на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным полиции, за рулём фуры находился 31-летний житель села Заброды Калачеевского района. Личность погибшей устанавливается, на вид женщине 30-40 лет. За сутки 6 мая автоинспекторы зарегистрировали в регионе 80 ДТП, из них в Воронеже — 53, на федеральных трассах — 11, в районах области — 16. В восьми авариях пострадали девять человек, один погиб. Екатерина Трещикова
Вести Воронеж: последние новости
В Воронежской области пенсионер на иномарке насмерть сбил мотоциклиста Из-за коммунальной аварии в Воронеже затопило двор пятиэтажки В Воронеже на видео попал маршрутчик, который из-за телефона едва следил за дорогой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД8
«Крузак», который забыли на 6 лет
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Самые ожидаемые автомобили года
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение