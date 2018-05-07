На трассе под Воронежем фура насмерть сбила пешехода 

Личность погибшей устанавливается. Водитель большегрузного автомобиля MAN сбил женщину на 486 км трассы М-4 «Дон» в Рамонском районе в 1:00 воскресенья, 6 мая. Пешеход скончалась на месте аварии, сообщила пресс-служба управления МВД по региону. По данным полиции, за рулём фуры находился 31-летний житель села Заброды Калачеевского района. Личность погибшей устанавливается, на вид женщине 30-40 лет. За сутки 6 мая автоинспекторы зарегистрировали в регионе 80 ДТП, из них в Воронеже — 53, на федеральных трассах — 11, в районах области — 16. В восьми авариях пострадали девять человек, один погиб. Екатерина Трещикова