Мотопарад в Москве установил рекорд

Более пяти тысяч человек приняли участие в мотопараде по случаю Второго Московского мотофестиваля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 5 мая.

Там отметили, что парад собрал рекордное количество участников. «Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий», — добавили в ведомстве.

Мотоколонна проехала от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира, остановились на площади у памятника «Рабочий и колхозница» и финишировали на смотровой площадке на Воробьевых горах. Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.