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Мотопарад в Москве установил рекорд
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Мотопарад в Москве установил рекорд 

Lenta.ru 5 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Более пяти тысяч человек приняли участие в мотопараде по случаю Второго Московского мотофестиваля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в субботу, 5 мая.
Там отметили, что парад собрал рекордное количество участников. «Событие прошло спокойно, без ДТП и происшествий», — добавили в ведомстве.
Мотоколонна проехала от проспекта Академика Сахарова по Проспекту Мира, остановились на площади у памятника «Рабочий и колхозница» и финишировали на смотровой площадке на Воробьевых горах. Еще одна площадка была организована в парке Сокольники.
Глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов добавил, что Москва занимает одно из первых мест в мире по динамике развития мотодвижения. «В прошлом году количество зарегистрированных мотоциклов в Москве по сравнению с 2014 годом выросло почти на 40 процентов. Мы поддерживаем популяризацию мототранспорта», — отметил он.
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