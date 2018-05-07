ГИБДД проверит, на чём и кто возит детей в Зауралье

С сегодняшнего дня в Курганской области начинается мероприятие «Детский автобус». Максимальное количество сотрудников ГИБДД и участковые уполномоченные полиции территориальных органов УМВД России по Курганской области проведут массовые проверки водителей автобусов, которые перевозят детей. — Особое внимание обращается на техническое состояние транспортных средств, соблюдение Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года, — рассказали в отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. Проверка коснется паспортов безопасности детских автобусов, реестров водителей, прохождения автобусами техосмотров, оснащения тахографами и аппаратурой спутниковой навигации «Глонасс» и других аспектов пассажирских перевозок.