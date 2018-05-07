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На начало мая в Ижевске насчитывалось более 2 тыс. безработных
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На начало мая в Ижевске насчитывалось более 2 тыс. безработных 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. По данным на 1 мая в Ижевске насчитывалось 2159 безработных жителей, из которых 49% — женщины. Об этом сообщает служба занятости столицы.
По-прежнему устойчивый спрос остается на рабочие профессии, такие как: помощник воспитателя, продавец продовольственных товаров, повар, электрогазосварщик, арматурщик, водитель автомобиля.
Так, в целом потребность предприятий в сотрудниках составила более 5 тыс. человек, из них по рабочим профессиям — 3103 человек.
С начала года трудоустроены 1559 человек, которые обратились за предоставлением госуслуги по содействию в поиске работы.
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