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В ЮЗАО появились надписи, которые напоминают о правилах безопасности
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В ЮЗАО появились надписи, которые напоминают о правилах безопасности 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В Москве на 14 улицах появились граффити, которые напоминают о правилах пересечения дороги: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
«Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы по снижению дорожно-транспортных происшествий в городе. Устанавливаем светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы, работаем точечно в очагах аварийности. Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — сказал руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы Вадим Юрьев.
В ЮЗАО предупреждающую надпись нанесли у дома № 3 на улице Академика Варги.
Фото с mos.ru.
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