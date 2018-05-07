В ЮЗАО появились надписи, которые напоминают о правилах безопасности

В Москве на 14 улицах появились граффити, которые напоминают о правилах пересечения дороги: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники». Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Вадим Юрьев. «Мы с коллегами из ГИБДД на постоянной основе проводим работы по снижению дорожно-транспортных происшествий в городе. Устанавливаем светофоры и камеры, организовываем пешеходные переходы, работаем точечно в очагах аварийности. Сейчас установилась теплая погода, и все больше людей выходит на улицы. Я надеюсь, что надписи у пешеходных переходов привлекут внимание и заставят горожан задуматься о правильном и безопасном пересечении дороги», — сказал руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы

В ЮЗАО предупреждающую надпись нанесли у дома № 3 на улице Академика Варги.