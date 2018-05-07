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Продажи Ford выросли в России в апреле на 17%
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Продажи Ford выросли в России в апреле на 17% 

Rambler News Service 46 минут назад
Компания Ford Sollers увеличила продажи автомобилей Ford в России в апреле 2018 года на 17% по сравнению с апрелем прошлого года — до 4,9 тыс. штук. С начала года дилеры компании реализовали 17,7 тыс. автомобилей, на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти половина продаж пришлась на кроссоверы, сообщила компания.
Основные продажи в апреле составили автомобили моделей Focus (1,7 тыс. штук), Kuga (1,3 тыс. штук) и Explorer (333 шт.).
СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке. В СП Ford Sollers входят производственные площадки во Всеволожске (Ленинградская область), в Набережных Челнах и на территории ОЭЗ «Алабуга» (республика Татарстан).
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