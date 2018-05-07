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За выходные два ребенка попали под колеса иномарок в Курске
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За выходные два ребенка попали под колеса иномарок в Курске 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
На прошедших выходных, 5 и 6 мая, в Курске два ребенка попали под колеса машин, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Так, один инцидент произошел вечером 5 мая возле дома №59 по проспекту Клыкова. По предварительным данным, женщина-водитель иномарки Daewoo Nexia во дворе дома сбила 7-летнего ребенка.
Еще одно ДТП случилось около 10 вечера 6 мая возле дома №68 по улице Карла Маркса. Водитель автомобиля ISUZU сбил трехлетнего ребенка, который перебегал дорогу вне перехода.
Оба ребенка получили травмы в авариях.
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