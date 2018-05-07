Человек пострадал в ДТП с участием двух одинаковых грузовиков в Краснодарском крае

Две одинаковые фуры столкнулись на 146 километре ФАД «Кавказ» в Новокубанском районе. Водитель одного из автомобилей пострадал. Об этом сообщило агентство «Живая Кубань».

По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель фуры МAN столкнулся с таким же грузовиком.

42-летний

мужчина, находившийся во второй фуре, получил ранения. У него

черепно-мозговая

травма и множественные порезы лица и туловища. Пострадавшего увезли в больницу.

Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd)

6 Май 2018 в 2:03 PDT Обстоятельства аварии выясняются.

Четверо пьяных мужчин попали в ДТП утром 6 мая в Краснодарском крае. Трое из них были госпитализированы, один скончался от полученных травм.