Человек пострадал в ДТП с участием двух одинаковых грузовиков в Краснодарском крае 

Две одинаковые фуры столкнулись на 146 километре ФАД «Кавказ» в Новокубанском районе. Водитель одного из автомобилей пострадал. Об этом сообщило агентство «Живая Кубань».
По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, водитель фуры МAN столкнулся с таким же грузовиком.
42-летний
мужчина, находившийся во второй фуре, получил ранения. У него
черепно-мозговая
травма и множественные порезы лица и туловища. Пострадавшего увезли в больницу.
Публикация от ЧП Краснодар™ (@chp_krd)
6 Май 2018 в 2:03 PDT Обстоятельства аварии выясняются.
Четверо пьяных мужчин попали в ДТП утром 6 мая в Краснодарском крае. Трое из них были госпитализированы, один скончался от полученных травм.