Ещё
Из-за пробок в центре Волгограда автобусы отстают от графика на 40 минут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Из-за пробок в центре Волгограда автобусы отстают от графика на 40 минут 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Волгограде общественный транспорт из-за перекрытия дорог ходит с заметным опозданием. По словам водителей автобусов, попадая в пробки, они уже отстают от графика на 40 минут.
— По центру города я еду на протяжении 40 минут, — рассказал водитель автобуса № 95, стоя на светофоре в Центральном районе. — В это время я уже должен быть на «Красной Заре», но, как видите, до сих пор еще не проехал Центральный район.
Подтверждает слова коллеги и водитель автобуса № 35.
— У меня отставание и того больше — около 50 минут, — говорит мужчина.
Сегодня из-за утренней репетиции парада на площади Павших Борцов и забега «Марафон Победы» на Нулевой Продольной обе важные транспортные магистрали оказались перекрыты. В результате введенного ограничения по дороге на работу волгоградские водители встали в утренних пробках. На некоторых улицах скорость движения транспорта составляет не больше трех километров в час.
v1.ru: последние новости
Скончался директор группы "Машина времени" из Волгограда В Волжском маршрутка столкнулась с Lexus: в больнице два человека В Волгограде Chery и Kia Rio разбились вдребезги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД116
«Крузак», который забыли на 6 лет1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Не только халатность: эксперта хотят привлечь за клевету
Российские дороги станут уже1
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение