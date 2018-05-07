Из-за пробок в центре Волгограда автобусы отстают от графика на 40 минут

В Волгограде общественный транспорт из-за перекрытия дорог ходит с заметным опозданием. По словам водителей автобусов, попадая в пробки, они уже отстают от графика на 40 минут.

— По центру города я еду на протяжении 40 минут, — рассказал водитель автобуса № 95, стоя на светофоре в Центральном районе. — В это время я уже должен быть на «Красной Заре», но, как видите, до сих пор еще не проехал Центральный район.

Подтверждает слова коллеги и водитель автобуса № 35.

— У меня отставание и того больше — около 50 минут, — говорит мужчина.

Сегодня из-за утренней репетиции парада на площади Павших Борцов и забега «Марафон Победы» на Нулевой Продольной обе важные транспортные магистрали оказались перекрыты. В результате введенного ограничения по дороге на работу волгоградские водители встали в утренних пробках. На некоторых улицах скорость движения транспорта составляет не больше трех километров в час.