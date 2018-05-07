Поезд столкнулся с автомобилем в Финляндии

Серьезное ДТП парализовало движение поездов.

Серьезная авария на железнодорожном переезде остановила поезда между Турку и Хельсинки.

Как сообщает Yle, поезд столкнулся с автомобилем на переезде со шлагбаумом между Лаусте и Турку. Водитель машины погиб.

Авария случилась на железнодорожном переезде Ваалантие в 7.30. Поезд и автомобиль столкнулись на регулируемом переезде. Причины аварии выясняются.

Национальные железные дороги VR сообщают, что поезда опаздывают примерно на 30-60 минут.