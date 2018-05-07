Ещё
Поезд столкнулся с автомобилем в Финляндии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поезд столкнулся с автомобилем в Финляндии 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Серьезное ДТП парализовало движение поездов.
Серьезная авария на железнодорожном переезде остановила поезда между Турку и Хельсинки.
Как сообщает Yle, поезд столкнулся с автомобилем на переезде со шлагбаумом между Лаусте и Турку. Водитель машины погиб.
Авария случилась на железнодорожном переезде Ваалантие в 7.30. Поезд и автомобиль столкнулись на регулируемом переезде. Причины аварии выясняются.
Национальные железные дороги VR сообщают, что поезда опаздывают примерно на 30-60 минут.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Как школьница отбила у водителей охоту занимать места для инвалидов Две женщины пострадали на дорогах Карелии Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в центре Петрозаводска
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
«Крузак», который забыли на 6 лет
Какие требования ГИБДД можно не выполнять
Российские дороги станут уже2
Не только халатность: эксперта хотят привлечь за клевету1
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение