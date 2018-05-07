На орловской трассе перевернулся байкер на «Юпитере»

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 6 мая на автодороге Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции, в 02:30 поступила информация от медсестры Дмитровской ЦРБ, что произошла аварии в которой пострадали два человека. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 6 мая около половины первого ночи 28-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер» без госномера ехал по Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы.

В районе 57 километра мотоциклист нарушил скоростной режим и, не справившись с управлением, перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Один из пострадавших госпитализирован, другому оказана разовая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе ГИБДД.