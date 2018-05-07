Ещё
На орловской трассе перевернулся байкер на «Юпитере»
Далее:
Читайте также:
Ещё

На орловской трассе перевернулся байкер на «Юпитере» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 6 мая на автодороге Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы, сообщает пресс-служба ГИБДД по Орловской области.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции, в 02:30 поступила информация от медсестры Дмитровской ЦРБ, что произошла аварии в которой пострадали два человека. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что 6 мая около половины первого ночи 28-летний водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер» без госномера ехал по Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск Орловский-Кромы.
В районе 57 километра мотоциклист нарушил скоростной режим и, не справившись с управлением, перевернулся. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Один из пострадавших госпитализирован, другому оказана разовая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе ГИБДД.
Сообщение На орловской трассе перевернулся байкер на «Юпитере» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орловской области в ДТП с автобусом погиб 18-летний мотоциклист ГИБДД привлекла чиновников к ответственности за переход у школы Ловушки для водителей: ГИБДД обнародовала данные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД116
«Крузак», который забыли на 6 лет1
Какие требования ГИБДД можно не выполнять4
Не только халатность: эксперта хотят привлечь за клевету
Российские дороги станут уже1
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение