Самарским водителям рассказали, как правильно крепить георгиевские ленты

В Самаре на площади Революции водителям и пешеходам вручили георгиевские ленты. Поздравлять автолюбителей с предстоящим праздником вышли «Волонтёры победы» и сотрудники городской Госавтоинспекции

Инспекторы дорожно-патрульной службы останавливали машины и вместе с добровольцами вручали ленты и небольшие буклеты с информацией о символе Победы.

В акции приняли участие и инспекторы ГИБДД

— Спасибо за поздравление, мы праздник Победы уважаем, — благодарили самарские автомобилисты в свою очередь.

— Каждому обязательно даётся такая вот брошюра, где написано, как её правильно крепить, история георгиевской ленты, когда она появилась и как правильно вообще её использовать, — рассказал председатель самарского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Сергей Андриянов

Водителям показали, как правильно крепить георгиевскую ленту

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Олеся Гусарова считает нужным напомнить не только о предстоящем празднике, но и о безопасности на дороге.

— То, что сегодня инспекторы вручают георгиевские ленты, — это очень символично, потому что ежедневно сотрудники ГИБДД выходят на службу и рискуют своей жизнью. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем эту акцию. Нам приятно выполнить свой патриотический долг. Акция стала уже традиционной, — рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения городской ГИБДД Олеся Гусарова.

Пешеходам тоже выдали символ победы русского оружия

Пешеходы также не остались без внимания. Всем желающим волонтёры вручили георгиевскую ленту и помогли её правильно прикрепить.

Фото на память

Акция пройдет до 9 мая включительно.